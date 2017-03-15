"Roger dubuis" تنضم لرعاة الهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 March 2017 - 21:47 pm

وقع مجلس إدراة نادي الهلال مساء اليوم الأربعاء في مدينة "دبي" الإماراتية عقد شراكة مع شركة "Roger dubuis" للساعات ، حيث وقّع الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال العقد.



ويتضمن عقد الشراكة إنتاج وتصنيع عدد محدد من الساعات الفاخرة تحتوي شعار نادي الهلال.



وتأتي هذه الشراكة؛ تعزيزًا لريادة نادي الهلال في المجال الاستثماري، وامتدادًا لحرص مجلس الإدارة الزرقاء على الارتقاء بالنادي في المجالات كافة، والاهتمام بالجوانب الاستثمارية، ورفع مداخيل النادي.