بن عطيه يرفض الانضمام للمنتخب المغربي

باريس - أ ف ب | Wednesday, 15 March 2017 - 21:52 pm

أعلن مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم مهدي بن عطية اليوم الأربعاء، عدوله عن المشاركة مع المنتخب المغربي في الوقت الراهن، إلى حين تطور مستواه مع ناديه متصدر ترتيب الدوري الإيطالي.



وكتب بنعطية (29 عام) الذي حمل شارة قيادة المنتخب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعرفون مدى تعلقي ببلادي، لذلك أتخذ بتأثر كبير قرار العدول عن المشاركة في المعسكر المقبل للمنتخب الوطني، وذلك إلى حين تطور وضعي مع النادي".



وأضاف: "إنه قرار صعب جداً بالنسبة لي، لكني فكرت به ملياً، يجب أن أكون واقعياً، أنا لست أساسياً في صفوف فريقي، وبالتالي لا أستطيع أن أظهر بكامل مستواي كما ؟أرغب مع المنتخب".



ولم يخض بنعطية سوى 10 مباريات هذا الموسم في صفوف يوفنتوس المعار إليه من بايرن ميونيخ الألماني لمدة عام، مع إمكان شرائه مقابل 17 مليون يورو.



وتابع بنعطية: "عندما أبدأ بخوض مباريات بصورة مستمرة واذا كان المنتخب في حاجة إلى خدماتي، سأكون جاهزاً دائما".



وكان مدرب المغرب هيرفيه رينار استدعى 25 لاعباً (من دون بنعطية) للمبارتين الوديتين المقررتين ضد بوركينا فاسو وتونس في 24 و28 من الشهر الحالي.