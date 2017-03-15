خليل الزياني للاعبي الاتفاق: ترتدون شعاراً غالياً.. فأخلصوا له

الدمام - الرياضية | Wednesday, 15 March 2017 - 21:59 pm

وجه خليل الزياني رمز الاتفاق وعميد المدربين السعوديين، أربع رسائل للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خلال لقائه بهم مساء امس الأربعاء قبل انطلاق تدريبات الفريق التي احتضنها ملعب عبدالله الدبل بالنادي.



ونقل الزياني رسائله الأربع للاعبين، حيث كانت الأولى من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، فيما كانت الثانية من رمز النادي وعضو شرفه الدكتور هلال الطويرقي، بينما كانت الثالثة من جماهير الاتفاق، أما الرابعة فكانت رسالة شخصية منه لهم.



وقال الزياني للاعبين: "رسالتي الأولى أحملها لكم من الأمير سعود بن نايف، الذي التقيت بسموه قبل أيام وسألني عن حال الفريق، وأسباب تراجع نتائجه، وقد بدى واضحاً اهتمامه بالاتفاق، لكنني لم أقدم له الإجابة حيث انتظر ردكم على رسالته في الملعب بانتصارات تعيد الفريق إلى وضعه الطبيعي".



وأضاف: "الرسالة الثانية هي من محبكم الدكتور هلال الطويرقي، الذي عاش بينكم في معسكر النمسا ومعسكر الدوحة، وهو اليوم يتمنى أن يرى تلك الروح التي كان عليها الفريق لتعيدوا الانطلاقة الرائعة لكم في الدوري، أما الرسالة الثالثة فهي من جماهير النادي ومن بينهم حفيدي خليل، الذي يحضر لمؤازرتكم ويتألم لهذه النتائج، ومثله آلاف الجماهير تتألم مثله وتنتظر منكم إسعادها، أما الرسالة الرابعة فهي مني لكم، إذ أدعوكم أن تتعاملوا مع الأمر من منطلقين، الأول شخصي كونكم لاعبين محترفين وقيمتكم وتقييمكم لدى إدارة النادي ينطلق من مستوياتكم ونتائجكم، والثاني عام كونكم تمثلون نادياً كبيراً وترتدون شعاراً غالياً نأمل أن تثبتوا بأنكم أهل لذلك وكلنا ثقة بكم".