22 نقطة.. حصيلة الأندية السعودية في الدور الأول من دوري الأبطال

أحمد الشمري - الرياضية | Wednesday, 15 March 2017 - 18:05 pm

قدمت الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا -الأهلي والهلال والتعاون والفتح- في الموسم الحالي 2017، مستويات مميزة في الدور الأول من البطولة القارية، حيث حقق الفتح أول فوز في تاريخه في البطولة، بعد أن قدم مستويات مميزة في المباريات السابقة ولم يحالفه الحظ بالانتصار، كما قدم التعاون أداء مشرفاً في أول مشاركة له في تاريخه في البطولة، فيما واصل الأهلي والهلال صاحبا الخبرة في البطولة الآسيوية العطاءات المتميزة.



وحصدت الأندية المشاركة في هذه النسخة من البطولة 22 نقطة من الجولات الثلاث الأولى، فلم تخسر إلا في مباراتين من 12 مباراة لعبتها، فيما حضر التعادل في 4 مباريات، وحضر الانتصار في خمس مواجهات.



وأكثر من حقق النقاط هو النادي الأهلي بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل، يليه الهلال بـ5 نقاط من تعادلين وانتصار، يليهم التعاون والفتح بـ4 نقاط لكل منهما من تعادل وخسارة وانتصار.



واستطاعت الأندية السعودية من تسجيل 17 هدفاً، كان النصيب الأكبر للنادي الأهلي بـ6 أهداف، يليه الهلال والفتح بـ5 أهداف، يليهم التعاون بهدف وحيد.



وسجل للأهلي في هذه النسخة: عمر السومة هدفين وسلمان المؤشر وفيتفا وعقيل بالغيث عبدالفتاح عسيري هدف لكل منهم، فيما سجل للهلال: إدواردو هدفين ومحمد الشلهوب ونواف العابد وعمر خربين هدف لكل منهم، وسجل للفتح: علي الزقعان هدفين و حمد الجهيم وأوكرا وناثان هدف لكل منهم، فيما سجل للتعاون هدفه الوحيد طلال العبسي.



فيما استقبلت شباكهم 16 هدفاً، كان النصيب الأكبر في شباك الهلال والفتح بـ4 أهداف لكل منهما، فيما استقبلت شباك التعاون والأهلي 3 أهداف لكل منهما.



كما تلقى لاعبي الأندية السعودية 23 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء، كان النصيب الأكبر لنادي الفتح بـ8 بطاقات صفراء، يليه نادي التعاون بـ5 بطاقات صفراء، يليه نادي الهلال بـ5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، يليه النادي الأهلي بـ3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.



ويعتبر النادي الأهلي هو أفضل الأندية السعودية مركزاً، حيث يحل في صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني، يليه الهلال في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق نقطة عن صاحب المركز الأول، يليه التعاون في المركز الثالث في المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن المتصدر، يليهم الفتح في المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن المتصدر.