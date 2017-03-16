اليوم.. مباراتان في بطولة “وطننا أمانة”

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 16 March 2017 - 00:00 am

تستأنف اليوم منافسات بطولة "وطننا أمانة"، التي ينظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، على ملاعب فاير بول الرياضية في حي المحمدية شارع الأمير سلطان باتجاه الشمال، بإقامة لقاءين، الأول يجمع فريق مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة وقيادة قوة أمن المنشآت، والثاني بين شرطة جدة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللقاءان ضمن المجموعة الثالثة. وكانت منافسات الدور الأول اختتمت في الأيام الماضية بمشاركة 16 فريقاً.