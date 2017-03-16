آسيا الجوية تتوحد للألعاب الآسيوية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 16 March 2017 - 00:00 am

جدد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، والاتحادات الجوية الآسيوية، الثقة في استمرار السعودي الدكتور مبارك السويلم في قيادة المسيرة الرياضية الجوية الموحدة، من خلال رئاسته للاتحاد الآسيوي والإشراف على الإجراءات الفنية للعبة الباراجلايد في جاكرتا ٢٠١٨، بالتعاون مع اللجنة المختصة في الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، وانعقاد اجتماع خاص للعبة في 21 مارس الجاري في هونج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في دبي وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توحيد الجهود في القارة الآسيوية للتعامل مع إدراج رياضة الباراجلايد في الألعاب الآسيوية بجاكرتا ٢٠١٨. حيث ناقش المجتمعون طريقة الإشراف الفني على الألعاب الجوية، في ظل وجود جهتين في آسيا تودان القيام بذلك.