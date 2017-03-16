3 ألعاب في بطولة الدفاع المدني

البكيرية - الرياضية | Thursday, 16 March 2017 - 00:00 am

تنطلق منافسات بطولة الدفاع المدني للمناطق الأحد المقبل على كأس مدير عام الدفاع المدني، وتقام مبارياتها على ملعب نادي الأمل الرياضي بمحافظة البكيرية. وتقام منافسات البطولة في ثلاث ألعاب هي: اختراق الضاحية، وتحدي رجال الدفاع المدني، إضافة إلى كرة القدم، وهي البطولة العاشرة وتضم 14 فريقا من كل منطقة، وقوة الطوارئ التابعة للدفاع المدني، وتلعب مبارياتها بنظام المجموعات. من جهته، رحب اللواء إبراهيم بن محمد المجماج مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم بالفرق المشاركة، واللجان المنظمة، مؤكداً أن كافة الإمكانيات ستسخر للقائمين على البطولة لضمان خروجها بالشكل المأمول والفائدة المرجوة.