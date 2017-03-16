تركت القضية للمحامي الدولي

حوار - عبد الغني عوض | Thursday, 16 March 2017 - 00:00 am

أكد أحمد العكايشي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل وهو ما يعني أن فريقه ما زال متمسكاً بفرصة المنافسة على الدوري السعودي أو على أقل تقدير الحصول على وصافته، في ظل المستوى الرائع الذي ظهر به الفريق في المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن اكتفاءه بتسجيل 6 أهداف فقط من مجموع 14 مباراة خاضها مع الاتحاد لا يسبب له أية أزمة على الإطلاق، في ظل الخدمات الخاصة التي يقدمها لزميليه محمود كهربا وفهد المولد في تسجيل الأهداف حتى صارا من أوائل هدافي الدوري السعودي، وأهدى الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق الاتحادي بحصوله كأس ولي العهد في الموسم الأول لمشاركته مع ناديه إلى الراحل أحمد مسعود، الذي وضع اللبنات الأولى على الطريق الصحيح ، نافياً وجود نية لديه لعدم الاستمرار مع ناديه الموسم المقبل بعد الراحة والانسجام والألفة التي وجدها من لاعبي ومسئولي وجماهير العميد.

وأشاد العكايشي بالمستوى الجيد الذي ظهر به فهد الأنصاري ووصفه بالموسيقار وامتدح زميليه كهربا وفيلانويفا مع مهاجم الأهلي عمر السومة، رافضاً التعرض لأية قضايا خاصة بمشاكله مع بعض أعضاء الشرف تاركاً حرية التعامل فيها للتونسي أنيس بن ميم وكيل أعماله المحامي.



ـ فرضت نفسك مؤخراً بمستوى جيد عكس بداية الموسم؟

أعترف أن الفترة الأولى لوجودي مع فريقي لم ترضني أنا شخصياً، لأنني أعرف جيداً إمكانياتي وقدراتي العالية كواحد من أبرز هدافي المنتخب التونسي في السنوات الأخيرة.. وبالتأكيد لم أكن قد تعودت بشكل كامل على أجواء الدوري السعودي وأيضاً البدايات دائماً تكون صعبة إلى أن يتولد الانسجام الكامل مع زملائي، وهو ما حدث بالفعل في الفترة الأخيرة حيث أشعر حالياً بحالة انتعاش قصوى في هذه الفترة خصوصا بعد أن تأقلمت مع كل الظروف في جدة و اندمجت جدا مع نفسيات ومعنويات زملائي اللاعبين وأثر ذلك على أدائي داخل الملعب.

ـ وما تأثير هدفيك في شباك الهلال والباطن في الجولتين الأخيرتين؟

تعودت دائماً على التألق في المواجهات المصيرية بحكم خبرتي الدولية والتي أزعم أنها ليست قليلة لذلك كنت حريصا كل الحرص أن أبذل قصارى جهدي أمام الهلال، خاصة وأنها المرة الأولى التي أشارك مع الاتحاد أمامه وركزت كثيراً في المباراة، وعقدت العزم أن أكون سبباً في فوز فريقي وبالفعل سجلت هدفاً وبقدر سعادتي به تمنيت أن يكون هذا الهدف سبباً في حصد الثلاث نقاط، لكن لم يقدر لنا أن نفوز وفقد طعمه بعد أن فرطنا في نقاط الفوز التي كانت طريقنا نحو وصافة الدوري والتي اقتربنا منها كثيراً بعد أن تساوينا مع الأهلي في المركز الرابع بعد هدفي الأخير في مرمى الباطن والذي أعتبره من أهم أهدافي في الدوري لأنه دفعنا كثيراً نحو المركز الثاني ونضيق المسافة بيننا والهلال المتصدر بفارق 9 نقاط وهو فارق يمكن اللحاق به فكل شيء وارد في كرة القدم.

ـ هل تعتقد أن الدوري حسم نهائياً للهلال بعد ابتعاد النصر والأهلي والاتحاد؟

كل الأعراف والخبرات وتقلبات الساحرة المستديرة مع جميع أندية ومنتخبات العالم تؤكد أن الكرة ليس لها كبير ولا مستحيل، وأعتقد أن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان أكبر دليل على كلامي وبالتالي فأنا أرى أن الدوري ما زال في الملعب رغم فارق النقاط التسع بين الثلاثي النصر والأهلي والاتحاد لأن المتبقي 5 جولات بـ15 نقطة ، ورغم ذلك أتمنى أن نحصل على وصافة الدوري رغم طموحات الفرق الثلاثة الأخرى.. إلا أننا حققنا لقباً غالياً هذا الموسم بالحصول على كأس ولي العهد أنقذنا به الموسم أمام جماهيرنا الغالية ومازال أمامنا العديد من المواجهات التي ستكون سلاحنا في تحسين ترتيبنا والظفر بفضية المحترفين.

ـ مساهمتك مع الاتحاد في إحراز كأس ولي العهد كيف تراها؟

مشاركتي في الحصول على كأس ولي العهد تمثل لي أكثر من مجرد لقب، بل هو ثمرة مجهودات ضخمة و تحديات كبيرة لكل الظروف التي واجهتني أنا شخصياً على المستوى الخاص، وواجهت الاتحاد على المستوى العام فأكثر المتشائمين لم يكن يتوقع مع بداية الموسم أن ينهي الاتحاد الموسم متوجاً بإحدى البطولات الثلاث الكبيرة في المملكة بهذا الأداء الراقي والمستوى المتميز، الاتحاد في هذا الموسم بهذا التميز، وهذا اللقب أعتبره إنجازاً خاصاً لي مع فريقي السعودي يضاف إلى منصة التتويجات والبطولات التي حققتها مع الأندية التي لعبت بصفوفها، ودعوت الله كثيراً أن أحقق أية بطولة رسمية مع الاتحاد لكي أهديها إلى المرحوم أحمد مسعود رئيس الاتحاد السابق الذي زرع فينا الروح قبل أن يرحل ويتركنا في أيد أمينة تبذل كل طاقاتها حتى تكمل المسيرة التي بدأها وخطط إليها مسعود.. وأعتبر باعشن أحد عوامل الفوز باللقب لأنه لم يبتعد عن اللاعبين لحظة داعماً ومسانداً من أجل الاستمرار في المنافسة.

ـ وما تقييمك لمستوى العميد هذا الموسم؟

أعتقد أنه لا خلاف على أن الاتحاد مر بظروف قاسية للغاية هذا الموسم بداية من كثرة مشاكله المادية وقضايا الديون وتكوين فريق جديد يضم بين صفوف 4 محترفين أجانب يلعبون لأول مرة في الدوري السعودي والتعاقد مع جهاز فني جديد، مما حدا بالبعض ليشكك في قدرة الاتحاد على تقديم نفسه بشكل إيجابي هذا الموسم إلا أن روح الاتحاد تغلغلت في نفوسنا، وصممنا على تقديم أنفسنا بشكل جيد أمام جهازنا الفني ومجلس الإدارة والجماهير.. وبالفعل نفذنا وعودنا وحققنا المفاجأة وفزنا ببطولة كأس ولي العهد بعد أن قدمنا مستويات كبيرة شارك فيها جميع اللاعبين المحليين بلا استثناء وكذلك الثلاثي فهد الأنصاري ومحمود كهربا وفيلانويفا الذين ساهموا بشكل كبير في تحقيق الانتصارات وإسعاد الجمهور الرائع الذي بهر الكل بتشجيعه ومساندته لنا في أحلك المواقف حتى بعد عدم مشاركتنا في الآسيوية.

ـ ما تأثير عدم مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا عليك؟

أي لاعب عربي أفريقي أو آسيوي يعتبر مشاركته مع فريقه في دوري أبطال القارة شرف كبير لذلك أرى أن عدم المشاركة الآسيوية بالنسبة لي خيبة أمل كبيرة وضياع أحد أحلامي بحمل كأس الأبطال مع فريقي لأنني كنت أطمح في المشاركة الآسيوية التي مهما كانت خبراتنا الدولية كلاعبين إلا أنها ستزيدنا صقلاً، وآليات فنية وخططية جديدة بالتأكيد ستسهم في رفع مستوى اللاعبين وتوفر احتكاكاً منظماً ومفيداً لفريقي كان من الممكن أن تكون بداية جديدة لعهد جديد مع البطولات القارية للاتحاد، ولكني مقتنع أن قرار الإدارة الاتحادية بعدم المشاركة كان قراراً حكيماً وفيه بعد نظر كبير حيث حافظ عدم المشاركة على الاستقرار داخل المجموعة، لأن الحصول على الرخصة يتطلب تضحيات مالية كبيرة قد تضر بالتزامات النادي و تكون انعكاساتها كبيرة فيما بعد قد تدخل النادي في صراعات وقضايا هو في غنى عنها.

ـ لم تحرز سوى 6 أهداف فقط وتبحث عن أهداف جديدة والموسم في نهايته؟

بالفعل لم أحرز إلا 6 أهداف فقط في مباريات الاتحاد بالدوري وصحيح أني لم أسجل أهدافاً كثيرة مثلما تعودت في السنوات الأخيرة لكن الحكم على المهاجم السوبر لا يكون بقياس عدد الأهداف التي يحرزها لأن هناك مهارات أخرى تساعد في تسجيل زملائي الأهداف وليس شرطاً أن أسجل أنا فالأهم عندي أن يفوز الفريق وهو ما أفعله خلال مشاركاتي والتي لم تصل إلى المشاركة في جميع المباريات فقد شاركت في 14 مباراة فقط من مجموع 21 صنعت خلالها 5 أهداف لفهد المولد ومحمود كهربا بالإضافة إلى التحرك السليم خارج الصندوق الذي يتيح للقادمين من الخلف التحرك بحرية تامة وتسجيل الأهداف.. ومن يتابع الإحصائيات الخاصة بي بالدوري السعودي يدرك تماماً كيف أدير المباراة لزملائي من الناحية الهجومية حتى يسجلون أهدافاً مصيرية ساهمت بشكل كبير في ظهور الاتحاد بهذا المستوى الرائع هذا الموسم، وهو أمر يسعدني جداً ففرحتي بهدف صنعته تفوق بكثير الهدف الذي أحرزه لأني كما قلت يهمني الفريق يفوز ولا يهمني من يسجل.

ـ ألا يقلقك تفوق كهربا وفهد المولد عليك في التهديف وأنت رأس الحربة الوحيد؟

النظرة القاصرة للأشياء لا تعنيني وأيضاً ان أشغل تفكيري بضرورة أن أكون أنا الهداف بدلاً من كهربا صاحب الـ(13 هدفاً) أو فهد المولد الذي أحرز (11) هدفاً لإيماني بأن مصلحة المجموعة أهم بكثير جداً من مصلحتي أنا الشخصية لأنني لا ألعب لفريق أحمد العكايشي بل ألعب لفريق الاتحاد الكيان والتاريخ والاسم الكبير لذلك أثناء المباريات لا أشغل بالي إطلاقاً على أن أكون أنانياً وأحاول أن أستغل كل فرصة لنفسي وأسجل أنا، في الوقت الذي أجد زميلاً لي في وضع أنسب وأفضل وأضمن للتسجيل.

ـ وما تقييمك لمستوى المحترفين الأجانب في الاتحاد؟

لا يستطيع أي منصف أن يتجاهل الدور الكبير الذي لعبه الثلاثي محمود كهربا وفهد الأنصاري وفيلانويفا فأنا أعتبرهم مع عمر السومة أفضل رباعي أجنبي في الدوري السعودي فكهربا يمتلك مهارات تهديفية ومهارية عالية ساهمت بشكل كبير في أن يكون رابع هدافي الدوري، وفهد الأنصاري أعتبره موسيقار الدوري السعودي بلمساته الساحرة وشياكته في الأداء الراقي الهادي بدون عصبية ، وفيلانويفا أحد اللاعبين أصحاب الجهد الوافر في الفريق ولديه حاسة التمرير المتقن والتحركات الإيجابية وصعب أن تجد في ناد واحد معظم محترفيه مؤثرون في نتائج ناديهم.



CV

أحمد العكايشي (من مواليد 23 فبراير 1989 في بنزرت)، مهاجم دولي تونسي يلعب في نادي الاتحاد السعودي حاليا ..[1]. انتمى العكايشي إلى الأصناف الشابة للنادي الرياضي البنزرتي حتى صنف الأداني ليلتحق بعدها بالنادي الإفريقي، وفي موسم 2006ـ 2007 ضمه المدرب الفرنسي برتران مرشان لمجموعة الأكابر إلا أنه لم يستمر طويلا في الإفريقي لتتم إعارته للنادي البنزرتي قبل أن ينتقل إلى النجم الرياضي الساحلي عام 2008. تألق العكايشي في بداية موسم 2009ـ 2010 في إطار البطولة الوطنية ليتم استدعاؤه من طرف المدرب الوطني فوزي البنزرتي ضمن المجموعة المشاركة في كأس أفريقيا بأنجولا إلا أنه لم يشارك إلا عشرين دقيقة في مبارتي الجابون والكامرون. وفي 2010 سجل أول أهدافه مع المنتخب ضد السودان (6ـ2) في أم درمان في إطار مباراة ودية. يبلغ طوله 1 متر و82 سم يزن 80 كلغ. وقع مع الاتحاد في عام 2016 لمدة 3 سنوات