اللجان بدأت عملها.. وتدابير قوية ضد المتورطين

الرياض ـ هاني السليس | Thursday, 16 March 2017 - 00:00 am

بدأت اللجان المتخصصة المنبثقة عن مشروع محاصرة التعصب الرياضي رصد ومراقبة البرامج الرياضية والصحف وجميع وسائل الإعلام الأخرى من أجل متابعة وحصر مثيري التعصب الذي دخل محاربته مرحلة جديدة وتاريخية في الأوساط الإعلامية السعودية وذلك تنفيذاً للقرارات التنظيمية التي صدرت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً ونشرت "الرياضية" في عددها الصادر أمس جميع آلياتها وتفاصيلها.

وتفرض القرارات الجديدة على القطاعات الحكومية والخاصة اتخاذ تدابير قوية ضد منسوبيها الذين يتورطون في نشر التعصب الرياضي وإثارة الرأي العام، وكلفت كلاً من وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع والهيئة العامة للرياضة بمتابعة التجاوزات ورصدها إضافة إلى تحديد الأسماء والشخصيات المثيرة للتعصب.