العليو: أوقفوا انفلات الجماهير

| Thursday, 16 March 2017 - 01:34 am

كشف بندر العليو، عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق، أن الوسط الرياضي بات طارداً للشخصيات الكبيرة، بسبب التعصب والتشكيك والكذب الذي يطغى عليه". ويقول: "وصلنا لمرحلة مزرية للغاية، بات الوسط الرياضي طارداً لمن لديه مكانة محترمة في المجتمع، ويعتبر أن الوسط الرياضي سيكون مشوهاً له، لأنه لم يعد وسطاً صحياً؛ لأن من يقوده هم المتعصبون". ويضيف: "للأسف لدينا إعلاميون في الوسط الرياضي لهم تأثير كبير على الجمهور، ومتابعوهم في وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين، وللأسف بعضهم هو من علق الجرس، وبدأ في إثارة التعصب بشكل سلبي، وكنا نأمل أن يبادروا هم للحد من ذلك". ويشدد العليو على أن أغلب متابعي البرامج هم من جيل الشباب، ويتابع: "كان هؤلاء الإعلاميون هم من يثيرون التعصب السلبي، فنحن في وضع حرج فعلاً، الكل عليه دور بأن يوعي المجتمع، وللأسف لم نعد نرى حملات التوعية في الإعلام".