النصر يطلب حكاماً أجانب لمواجهة الهلال

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 16 March 2017 - 00:00 am

خاطبت إدارة ⁧‫النصر‬⁩ مساء أمس رسمياً الاتحاد السعودي لكرة القدم برغبتها في الاستعانة بحكام أجانب لمباراة ⁧‫فريقها الأول لكرة القدم أمام نظيره الهلال‬⁩ في دور الثمانية لكأس الملك المقررة في الأول من إبريل المقبل.

من جهة أخرى، منحت الإدارة اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام بدأت بعد نهاية مباراتهم أمام الرائد، على أن يعاودوا تدريباتهم اليومية مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي في الرياض باستثناء اللاعبين الذين سينضمون إلى معسكر المنتخب في تايلاند.

على صعيد آخر، أكد وليد عبدالله حارس مرمى الفريق والمنتخب السعودي، أنهم يحتاجون إلى دعم ومساندة جماهير العالمي خلال الفترة المقبلة، واعداً بمصالحة الجماهير عقب خسارة بطولة كأس ولي العهد أمام الاتحاد.

وقال الحارس الملقب بـ"الأناكوندا" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "مبروك جمهور الشمس القادم أجمل ونحتاج إلى تواجدكم ودعمكم".

يذكر أن وليد حظي بمحبة جماهيرية كبيرة لدى مشجعي النصر بالرغم من انتقاله الحديث حيث لم يكمل الشهر على ارتداء قميص النصر.