حادثة الشهري تلغي المباراة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 16 March 2017 - 00:00 am

قررت إدارة عمليات كرة القدم، نقل مباراة أولمبي النهضة وقلوة لكرة القدم، التي كان من المفترض إقامتها أمس الأربعاء على ملعب النهضة، ضمن تصفيات المناطق المؤهلة لدوري كأس الأمير فيصل بن فهد، إلى ملعب الخليج اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن قرر إحسان الشبيب حكم المباراة عدم إقامتها في ظل وجود رجل أمن واحد فقط، وتم التنسيق مع إدارة نادي قلوة من منطقة الباحة، واضطرت بعثة الفريق الى إلغاء حجوزات الطيران، إذ كان من المفترض عودتهم مساء أمس.

ويأتي قرار حكم المباراة بالتنسيق مع مساعديه علي العلي وعبدالله الضويع وعبدالله الزهراني (رابعا) وصلاح عبدالواحد (مقيم الحكام)، على خلفية قضية اعتداء لاعبي النهضة لدرجة الناشئين على عمر الشهري حكم مباراتهم أمام الحزم الأسبوع الماضي.

وتواجد طاقم الحكام والفريقان في ملعب المباراة منذ وقت مبكر، وانتظر حكم المباراة اكتمال رجال الأمن حتى الساعة الرابعة والنصف، ليعلن عدم إقامة المباراة في ظل عدم تواجد العدد الكافي قبل وبعد وخلال مجريات المباراة.

وكان مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية طلب من شرطة الخبر تواجد عدد من رجال الأمن لا يقل عن خمسة أشخاص في ملعب النهضة، ليتفاجأ حكام المباراة بتواجد رجل أمن واحد فقط، في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة الحكام الرئيسية الأسبوع الماضي تحذيراً مهما بعدم إقامة أي مباراة دون تواجد عدد كاف من رجال الأمن.