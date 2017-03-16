الصنيع إلى كوالالمبور لحضور قرعة آسيا تحت 23 سنة

| Thursday, 16 March 2017 - 14:05 pm

يغادر اليوم الخميس حمد الصنيع عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على منتخبات الفئات السنية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018م، التي ستجرى يوم غدٍ الجمعة 17 مارس.



وتقام أحداث البطولة خلال الفترة من 9ـ27 يناير 2018م في الصين بمشاركة 16 منتخبًا بمشاركة اللاعبين مواليد الأول من يناير 1995م وما بعد هذا التاريخ، فيما ستقام التصفيات المؤهلة للبطولة في الفترة من 15ـ23 يوليو المقبل وسيحظى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا باستضافة مباريات مجموعته.



الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية أقيمت في يناير 2014م باستضافة سلطنة عمان، ووصل المنتخب السعودي للمباراة النهائية التي خسرها بهدف مقابل لا شيء أمام المنتخب العراقي، فيما أقيمت النسخة الثانية من البطولة في دولة قطر مطلع عام 2016م وكانت مؤهلة لأولمبياد ريو 2016 وخرج المنتخب السعودي من دور المجموعات بعد تعادله مع منتخبي كوريا الشمالية وتايلاند وخسارته من المنتخب الياباني.