أحمد يطيح بحياتو ويفوز برئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم

الرياضية - رويترز | Thursday, 16 March 2017 - 16:14 pm

أطاح أحمد أحمد من مدغشقر بالكاميروني عيسى حياتو وانتزع منه رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في تصويت بالجمعية العمومية للاتحاد القاري في إثيوبيا اليوم الخميس.



وقال الاتحاد الافريقي في حسابه على تويتر إن أحمد نال 34 صوتا مقابل 20 صوتا فقط لحياتو الذي يشغل منصب الرئيس منذ 1988.



وأحمد البالغ عمره 57 عاما هو ثالث منافس فقط يواجه حياتو (70 عاما) منذ انتخابه رئيسا للاتحاد الافريقي.



ومني المنافسان الآخران وهما الأنجولي أرماندو ماتشادو عام 2000 وإسماعيل بامجي من بوتسوانا في 2004 بهزيمتين ثقيلتين.



وبعد الإعلان عن النتيجة انطلقت احتفالات في الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي وحمل المؤيدون أحمد على الأعناق حتى المنصة.



ومنذ شهر واحد كانت التوقعات محدودة بخصوص إمكانية فوز أحمد، وهو وزير سابق للرياضة في بلاده، عندما أعلن ترشحه لكنه نال الدعم ليكون وجها جديدا للكرة الافريقية.



ووصلت المسيرة الطويلة لحياتو مع كرة القدم إلى خط النهاية الآن رغم أنه لا يزال عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية.