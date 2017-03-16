من هو أحمد أحمد الذي أنهى 3 عقود من حكم حياتو للاتحاد الإفريقي

الألمانية - القاهرة | Thursday, 16 March 2017 - 16:24 pm

تمكن أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم في إنهاء أسطورة الكاميروني عيسى حياتو، بعدما أطاح به من منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك خلال الانتخابات، التي جرت اليوم الخميس في العاصمة الأثيوبية أديس بابا.



وفاز أحمد أحمد بالانتخابات بعدما حصد 34 صوتا مقابل 20 صوتا لحياتو.



وفيما يلي نلقي الضوء على الرئيس الجديد للكاف:



- يبلغ أحمد أحمد من العمر 57 عاما.



- فاز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال دورتين.



- يترأس اتحاد مدغشقر لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.



- تولى منصب وزير الرياضة في مدغشقر. - يحظى بدعم السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



- حصل على دعم فليب تشيانجوا، أحد أبرز الشخصبيات في زيمبابوي ورئيس اتحاد زيمبابوي لكرةالقدم ورئيس اتحاد كوسوفا، خلال انتخابات الكاف.



- تعهد أحمد أحمد في حال فوزه برئاسة الكاف الاستعانة بخبرات نجوم القارة السمراء القدامى، كما تعهد بمراجعة نظام منح شرف استضافة البطولات الأفريقية.