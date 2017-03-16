الرياض تستضيف أكبر عرض للسيارات والدراجات النارية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 16 March 2017 - 19:26 pm

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالرياض العرض الشبابي الأكبر في المملكة العربية السعودية، المتمثل في عرض السيارات والدراجات النارية، يومي غد الجمعة وبعد غد السبت بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وتقام عروض MonsterJam للسيارات والدبابات المعدَّلة بطريقة صاخبة، تحت شعار الوحوش جاية، على أن تنطلق عند الساعة الثامنة وتستمر حتى الـ 11 مساء للرجال والأطفال.

ويشارك في العروض الشاحنات المتوحشة العملاقة التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار ووزنها 5 أطنان بأشكال مختلفة مع الإطارات العملاقة، وستتخطى الشاحنات حواجز وعقبات مهولة، كما تحطم عدداً من الموانع الأخرى فى عرض ينتظر أن يكون مبهراً ومتميزاً بمنطقة الشرق الأوسط.

وتباع التذاكر من خلال موقع www.Ticketmasterksa.com، وتبلغ قيمة تذاكر عرض مونستر جام الرياض 2017، 30 ريالاً للفئة د، 100 ريال للفئة ج و350 للفئة ب، و1000 ريال للفئة أ، و2000 ريال لـ VIP.

من جهة أخرى، تقيم شركة فيلد للترفيه وشركة لايف إنترتيمنت، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرعاية إعلامية من شركة البوابة الدولية الرياضية ولأول مرة في المملكة العربية السعودية العرض الأكثر إثارة وحماسة "مونستر چام" بالتزامن مع عرض السيارات والدراجات النارية.

وتنطلق العروض عند الساعة الـ ٨ مساء، وستكون هناك حفلة قبل العرض لحاملي تذاكر الـvip والفئة أ التي ستسمح لحاملها بمقابلة أبطال العالم من السائقين والحصول على توقيعاتهم الخاصة، والتقاط الصور التذكارية معهم ومع الشاحنات الضخمة.

وقال عبدالرؤوف البعيجان المدير التنفيذي لشركة البوابة الرياضية الدولية : تعتبر عروض المونسترجام أهم وأكبر العروض الترفيهية نجاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى العالم ككل، ويحضره أكثر من ٤ ملايين مشجع سنويا في ١٢٥ موقعا مختلفا وأكثر من ٣٥٠ عرضا متنوعا، بشاحنات يصل طولها إلى ٤ أمتار وبوزن ٥ أطنان وبقوة ١٥٠٠ إلى٢٠٠٠ حصان، مبينا أن الإعلامي تركي أحمد مصيبيح سيتولى تقديم الحفل.