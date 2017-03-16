المنتخب السعودي يبدأ معسكره بتجمع اللاعبين و فحوصات طبية

الرياض _ الرياضية | Thursday, 16 March 2017 - 17:20 pm

انظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الوقت المحدد من ظهر اليوم الخميس في مقر تجمع لاعبي الاخضر في العاصمة السعودية " الرياض" استعداداً للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي سيقام في العاصمة التايلندية " بانكوك" استعدادا لخوض مواجهة الجولة السادسة أمام منتخب تايلاند في الثالث عشر من شهر مارس ومواجهة الجولة السابعة أمام منتخب العراق في الثامن والعشرين من شهر مارس ضمن منافسات التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018. وخضع جميع لاعبي المنتخب السعودي لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي للمنتخب فور انضمامهم للمعسكر للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين المنضمين .