دفاع ريال مدريد المهتز يواجه اختباراً صعباً في بيلباو

مدريد - رويترز | Thursday, 16 March 2017 - 22:17 pm

عاد ريال مدريد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لكنه لا يزال بحاجة لتعزيز خط دفاعه وحماية شباكه التي اهتزت بصورة غير متوقعة في الآونة الأخيرة إذا ما أراد الحفاظ على موقعه في المقدمة عندما يحل ضيفاً يوم السبت المقبل على أتليتيك بيلباو صاحب ثاني أفضل سجل على أرضه بين فرق البطولة.





واهتزت شباك فريق المدرب زين الدين زيدان عشر مرات في أخر ست مباريات في كل المنافسات وتأخر في خمس من هذه المباريات واعتمد بصورة كبيرة على رد متأخر للخروج من المتاعب.





وانبرى سيرجيو راموس لإنقاذ النادي الملكي يوم الأحد الماضي عندما أحرز هدف الفوز 2/ 1 على ريال بيتيس في الدقيقة 81 بينما أنقذته أهداف الفارو موراتا وكريستيانو رونالدو المتأخرة في شباك فياريال ولاس بالماس ليفوز 3/ 2 ويتعادل 3/3 على الترتيب.





وصعد ريال الذي له مباراة مؤجلة إلى صدارة الدوري الإسباني متجاوزاً منافسه برشلونة حامل اللقب بنقطتين بعد هزيمة النادي الكتالوني 2/ 1 المفاجئة أمام ديبورتيفو لاكورونيا.





ويسعى ريال للفوز باللقب للمرة لأولى منذ 2012.





وسلطت الأضواء بصفة خاصة على حارس المرمى كيلور نافاس الذي أحرز هدفا مخجلا في شباك مرماه بطريق الخطأ في مباراة ريال بيتيس وأفلت من الطرد بأعجوبة كما ارتكب بعض الأخطاء في الهزيمة أمام بلنسية 2 /1.





وفاز ريال مرة واحدة في أخر ثلاث زيارات لملعب سان ماميس الجديد الذي افتتح في 2013 وفاز أصحاب الأرض في أخر أربع مباريات في الدوري على أرضهم وهزموا الجار ريال سوسيداد 2/0 في أخر مباراة وكانت خارج ملعبهم الأحد الماضي.





وقال لاعب وسط بيلباو بينات ايتشيبريا للصحفيين: "نحن نقدم أداء جيداً وثقتنا في أنفسنا كبيرة وفوزنا الأخير على (الجار ريال سوسيداد 2/0) في القمة المحلية منحنا دفعة معنوية إضافية، وسنسعى للحفاظ على سجلنا على أرضنا وحقيقة أننا نواجه ريال مدريد تمنحنا حافزاً إضافياً".





وخسر أتليتيك مرة واحدة على أرضه في كل البطولات وكانت أمام البطل برشلونة في أغسطس ويتوقع أن يعود لصفوفه هدافه أريتز أدوريز بعد غياب استمر لأكثر من شهر بسبب الإصابة.





وسيحل بلنسية ضيفاً على برشلونة الذي بالتأكيد سيسعى لتعويض هزيمته السابقة أمام ديبورتيفو والتي جاءت بعد أربعة أيام من انجازه الهائل وهو الفوز 6/1 على باريس سان جيرمان وتأهله لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.





ويتوقع أن يعود لصفوف برشلونة نجمه البرازيلي نيمار بطل انتفاضته وفوزه الكبير على سان جيرمان بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.





ويحتل أشبيلية المركز الثالث بين فرق البطولة بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد بعد تعادله مرتين متتاليتين، وخسر أشبيلية أيضاً 2/0 أمام ليستر سيتي بطل إنجلترا وودع دوري أبطال أوروبا.





وسيحل فريق المدرب خوخي سامباولي ضيفا على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع والذي يمكنه تقليص الفارق مع أشبيلية إلى نقطتين إذا نجح في تحقيق الفوز.