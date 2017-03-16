سيلتا فيجو وبشكتاش وجينك إلى دور الـ 8 الأوروبي

كراسنودار - أ ف ب | Thursday, 16 March 2017 - 23:10 pm

صعدت أندية سيلتا فيجو الأسباني وبشكتاش التركي وجينك البلجيكي إلى دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، وحقق سيلتا فيجو فوزاً ثمينا 2 / صفر على مضيفه كراسنودار الروسي، فيما حقق بشكتاش فوزاً كبيراً 4 / 1 على ضيفه أولمبياكوس اليوناني، وتعادل جينك مع مواطنه وضيفه جينت 1 / 1 في إياب دور الـ16 للمسابقة.





وعلى ملعب كوبان ستاديوم، انتزع سيلتا فيجو بطاقة التأهل للدور المقبل، بعدما تغلب على كراسنودار بثنائية نظيفة حملت توقيع هوجو مالو وإياجو أسباس في الدقيقتين 52 و80، ليكرر فوزه 2 / 1 ذهابا على ملعبه، ويفوز 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.





واضطر كراسنودار للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه تشارليز كابوري في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني.





وحقق بشكتاش فوزاً كبيراً 4/1 على ضيفه أولمبياكوس اليوناني، ليحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق، بعدما سبق له أن تعادل1/1 مع منافسه في مباراة الذهاب التي جرت خارج ملعبه ليفوز 2/5بمجموع المباراتين.





وافتتح بشكتاش التسجيل مبكراً عن طريق نجمه الكاميروني فانسون أبوبكر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف ريان بابل الهدف الثاني في الدقيقة 22.





وقلص طارق اليونسي الفارق بتسجيله هدف أولمبياكوس الوحيد في الدقيقة 31، فيما لعب بشكتاش بعشرة لاعبين عقب طرد أبوبكر في الدقيقة 39.





ورغم النقص العددي أحرز بشكتاش الهدفين الثالث والرابع عن طريق ريان بابل وستيك توسن في الدقيقتين 75 و 84

وفرض التعادل الإيجابي 1/1 نفسه على لقاء جينك مع ضيفه جينت، ليبلغ جينك دور الثمانية، مستفيدا من فوزه الكبير ذهابا 5 / 2 خارج ملعبه يوم الخميس الماضي ليفوز بمجموع المباراتين 6/3.