‏رسمياً.. الاتحاد‬⁩ يعلن عن منع النادي من التسجيل لفترتين

جدة - الرياضية | Thursday, 16 March 2017 - 23:57 pm

تلقت إدارة نادي الاتحاد اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2017، قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، المؤرخ في 24 نوفمبر 2016م، الصادر في الدعوة المقدمة من اللاعب الاسترالي "جيمس ترويسي" ضد نادي الاتحاد، بتاريخ 21 ابريل 2016م، وانتهى القرار المذكور إلى إلزام نادي الاتحاد بتعويض اللاعب بمبلغ مليون يورو بالإضافة إلى منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد على المستويين المحلي والدولي خلال فترتي التسجيل المقبلتين بسبب عدم وفاء النادي بعقوده المبربة مع أكثر من لاعب، وصدرت بخصوصهم قرارات ضد النادي من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، كما انتهى القرار ذاته إلى أحقية النادي في تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة الـ (كاس)، خلال 21 يوماً من تاريخ تلقي النادي هذا القرار، والثابت بحيثيات القرار إبلاغ إدارة النادي السابقة بدعوة اللاعب إلا أنها لم تتخذ اللازم وتخلت عن حقها في الدفاع، وبالتالي اعتبرت إدعاءات اللاعب مقبولة.





ويؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد بأنه منذ تكليفه بإدارة زمام أمور النادي في أواخر شهر يونيو من العام 2016م، لم يسبق له استلام أي إشعار بخصوص دعوى اللاعب جيمس ترويسي، ويؤكد أنه سيتخذ جميع السبل والوسائل اللازمة لحفظ حقوق النادي، وسيعمل على تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة الـ (كاس) ضمن المدة المحددة بالقرار.