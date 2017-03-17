جهزوا المستندات و”كاس” ستقبل الاستئناف

جدة ـ علي العمري | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

أوضح محمد الركباني المحامي الدولي أن إدارة نادي الاتحاد تستطيع تعليق ونقض القرار الصادر من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " والقاضي بمنع الاتحاد من التعاقدات لفترتي تسجيل.

وقال الركباني في حديث لـ " للرياضية " : " الاتحاد الدولي لكرة القدم منح غرف فض المنازعات منذ 2015 القدرة في اتخاذ قرارات تجاه الأندية التي عليها العديد من القضايا في "فيفا"، وبذلك تصدر قرارات إلزامية على الأندية بدفع المبلغ بالإضافة إلى عقوبته بمختلف الأنواع كالتوبيخ أو خصم 3 نقاط أو منعه من التسجيل وما إلى آخره . وأضاف :"القرار الصادر ضد نادي الاتحاد وقابل للاستئناف لكن يجب على الاتحاديين تقديم المستندات قبل مرور 21 يوما بالإضافة إلى إمكانيتهم عمل إجراءات قانونية أخرى ونظامية في ذات التوقيت يقوم بها النادي، ويرفعها لمحكمة كأس لتعليق تنفيذ القرار لحين صدور الحكم النهائي ويستطيع النادي خلال هذه الفترة القيام بالتعاقدات بشكل اعتيادي، وهي حالة مشابهة لما قام به ناديا ريال مدريد وبرشلونة عندما طبق عليهما القرار".

واختتم الركباني حديثه وقال :" محكمة كاس لديها إمكانية نقض القرار بالكامل في حال رفع نادي الاتحاد مستندات تنص على عدم صحة إدعاءات اللاعب الاسترالي جيمس ترويسي.