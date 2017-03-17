لن يتوقف العبث في النادي

جدة ـ ماجد هود ونجيب الجداوي | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

رفض منير رفة عضو شرف نادي الاتحاد تحميل إدارة حاتم باعشن مسؤولية ما يحدث للنادي، مشيراً إلى أن هناك أمورا خافية على النادي جعلت الإدارة تتحمل هذا الخلل لعدم وجود أسس وميزانيات واضحة في عملية التسليم والاستلام بين الإدارات السابقة والذي ساهم في غياب المعلومة في ظل الاختفاء للعقود.

و أشار الرفة إلى أن هذا العبث لن يتوقف في ظل عدم وجود ميزانيات واضحة وعدم وجود أسس واضحة لعمليات التسليم والاستلام ولعدم وجود مركز مالي دائم وواضح وهو ما جرت عليه العادة منذ عام 1980 .

و أكد رفة أن عملية الحصر التي قامت بها الإدارة جاءت لإنقاذ مايمكن إنقاذه، مشيراً بأنها مفيدة لما هو داخل الاتحاد الدولي من قضايا فقط، وأنها غير مجدية لماهو خارج الاتحاد الدولي والتي حتماً ستظهر في المستقبل طالما لم يتقدم أصحابها بالشكوى، مضيفًا أنه حتى لو تم حصر الديون ولم يتقدم صاحب القضية بشكوى لن تكون مجدية، كاشفاً أن هذا الأمر فتح الباب على مصراعيه حتى للاعبين المحليين في تقديم شكواهم.