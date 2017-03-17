“الفلوس” تمنعنا من الأجانب

الرياض ـ هاني السليس | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

كشف فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، أن أسباب عدم الاستعـــانة بالحكم الأجنبي والاستفـــادة من الطواقــــم الـ8 المسموح بهــــــا من قبل الاتحــاد السعــــودي لكرة القدم يعود إلى التكلفة العالية.

وأوضـــــــح لـ"الرياضية" المدلج قائلا:" يكلف جلب الحكام الأجانب لكل مباراة 150 ألف ريال، وهذه تعد مشكلة بالنسبة للأندية التي لا تتحمل ميزانياتها مثل هذا".

وأضـــــاف:"مشكلتنا دائما أنه لا تحسب أخطاء لصالحنا عندما نلعب مع الأندية صاحبة الجماهيرية الكبيــــرة، وعلى العكس تمامــــــا تحسب لها الأخطاء ضدنا".

وطالب المدلج لجنــة الحكـــام، بمنح الثقة للحكم المحلــــي الـــذي يعتبر مميزاً مقارنة بالحكام الأجانب الذين تم إحضارهم في الفترة الماضيــة ـ وفق تعبيره.