المشاركون في حملة "شكراً جنودنا البواسل" يزورون جازان
الرياض ـ واس | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am
زار الشيخ علي بن سالم العبدلي مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس محمد عاشور مساعد مدير عام فرع الوزارة بجازان، والدعاة المشاركون في حملة "شكراً جنودنا البواسل"، التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، عدداً من القطاعات والجهات الأمنية بالمنطقة.
وقدم مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمكة شرحاً مفصلاً عن حملة "شكراً جنودنا البواسل"، التي تأتي ضمن برنامج "كيف نكون قدوة"، الذي ينفذه فرع الوزارة بمكة المكرمة. وتتضمن الحملة تنفيذ العديد من المحاضرات والدروس والكلمات الوعظية بالمحافظات الواقعة على الشريط الحدودي بمنطقة جازان، ويستهدف أفراد القوات المسلحة المرابطين بالخطوط الأمامية، وسكان المحافظات والمراكز الحدودية.