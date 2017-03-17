الروايات تتصدر.. والشباب يبحثون عن الشعر

تغطية - سلطان العتيبي | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

اختلف معظم مديري الدور في معرض الرياض الدولي للكتاب في مسألة الحضور هذه السنة، وذهب البعض إلى أن الحضور هذه السنة أقل بكثير من السنة الماضية، وأن الإقبال لم يكن كما كان في السابق، فيما اتجه البعض الآخر إلى الاختلاف في أن الحضور أكبر بكثير من السنوات الماضية للمعرض الدولي، وبيّن أصحاب الدور أن العملية الشرائية انخفضت قياساً بالسابق، إضافة إلى أن معظم مرتادي الدور يبحثون عن كتب علمية لأن الأغلبية من طلاب الدراسات العليا في الجامعات المختلفة.

الإقبال يتزايد



بيّن هشـام الجطيل من دار بلاتينيوم، أن معرض الرياض الدولي للكتاب يشهد إقبالاً يوماً بعد يوم، وأوضح الجطيل أن زوار المعرض يختلفون فيما يبحثون عنه، فهناك من يبحث عن كتب إسلامية، وهناك من يبحث عن الدواوين الشعرية والروايات وكتب الأطفال، وشدد الجطيل على أن الروايات تتصدر الطلب حتى الآن في معرض الرياض الدولي للكتاب.

الحضور ضعيف



أكد عبد الله السعد مدير دار تقاسيم، أن الإقبال على الدار في هذه النسخة من معرض الكتاب يعد أقل من النسخة الماضية، وقال السعد: "إن الفئة العمرية التي ترتاد الدار هي من فئة الشباب التي أعمارهم ما بين 22 ـ 28 سنة، وأضاف أن الطلب يزداد على الدواوين الشعرية التي تصدرها الدار لشعراء المنطقة"، وشدد على أن ديواني الشاعر الكويتي سعد علوش، والسعودي فيصل العطاوي هما المتصدران حسب إحصائياتهم بطلب كبير من قبل الجمهور.