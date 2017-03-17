صنّاع الأهداف.. نجوم خلف الستار

تقرير ـ محمود وهبي | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

جرت العادة أن تمنح الوسائل الإعلامية في أوروبا الجزء الأكبر من اهتمامها للنجوم الذين يتكفلون بحسم المباريات عبر تسجيل الأهداف، فليس غريباً أن تحصل أسماء مثل ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي وكافاني وأوباميانج وغيرهم على نصيب الأسد من أضواء الإعلاميين بالنظر إلى نسبهم التهديفية العالية.

وخلف نجومية هذه الأسماء، يلعب نجومٌ آخرون دور الحصان الأسود عبر صناعة اللعب وبناء الهجمات، ومن بينهم لاعبون تخلّوا عن مهمة تسجيل الأهداف واتجهوا إلى فن صناعتها.

ولأن وراء كل هداف عظيم صانع للهدف، تكشف "الرياضية" في التقرير التالي عن قائمة بأبرز صانعي الأهداف في الموسم الجاري للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.





1 الآيسلندي جيلفي سيجوردسون

النادي: سوانسي سيتي

عدد المباريات: 28

عدد الدقائق: 2428

صنع 11 هدفاً

تستمر معاناة نادي سوانسي سيتي في الدوري الإنجليزي مع تواجده في المركز 16 بعد انتهاء الجولة 28 وابتعاده بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، وهو يعوّل على نجمه جيلفي سيجوردسون في سعيه للبقاء في دوري الأضواء، حيث يلعب النجم الآيسلندي أفضل الأدوار الهجومية في فريقه مع تسجيله لـ 8 أهداف وصناعته لـ 11 هدفاً، ليلعب دوراً في أكثر من نصف الأهداف الـ 36 التي سجلها سوانسي في الدوري الإنجليزي بموسمه الجاري. وصنع سيجوردسون هدفين في المباراتين الأخيرتين لسوانسي أمام بورنلي وهال سيتي، ليتقدم إلى المركز الأول في ترتيب أفضل صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.





2 السويدي إيميل فورزبيرج

النادي: لايبتزيج

عدد المباريات: 20

عدد الدقائق: 1485

صنع 10 أهداف

استأنف نادي لايبتزيج مفاجآته في الدوري الألماني بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، فهو يحتل المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ وأمام بروسيا دورتموند. وكشف لايبتزيج في الموسم الجاري عن مجموعة من النجوم الذين حولوا الفريق إلى قوة ضاربة، وعلى رأسهم السويدي إيميل فورزبيرج الذي يمتلك المعدل الأعلى لصناعة الأهداف في أوروبا، كونه نجح في تمويل زملائه بـ 10 أهداف خلال تواجده على أرض الملعب لـ 1485 دقيقة فقط، ليحتل صدارة قائمة صانعي الأهداف في البوندسليجا. وبعيداً عن صناعة الأهداف، يحتل فورزبيرج المركز الثاني في لائحة هدافي لايبتزيج برصيد 7 أهداف.





3 الألماني توماس مولر

النادي: بايرن ميونيخ

عدد المباريات: 21

عدد الدقائق: 1611

صنع 10 أهداف

يُمضي النجم الألماني الدولي توماس مولر موسماً سيئاً للغاية على الصعيد التهديفي، فهو لم ينجح في تسجيل أكثر من هدفٍ واحد بعد انتهاء الجولة 24، علماً أنّه حقق في الموسم الماضي رقماً قياسياً شخصياً مع تسجيله لـ 20 هدف. وبالرغم من التراجع الحاد في أرقامه على هذا الصعيد، كشف مولر عن نقطة قوة أخرى تمثّلت بدعم زملائه في الخط الأمامي عبر التمريرات الحاسمة، حيث نجح في صناعة 10 أهداف في 21 مباراة شارك فيها، ومن بينها 4 أهداف في المباريات الـ 3 الأخيرة أمام هامبورج وكولن وفرانفكورت.





4 الألماني توني كروس

النادي: ريال مدريد

عدد المباريات: 21

عدد الدقائق: 1795

صنع 10 أهداف

كشف ريال مدريد عن إمكانيات هجومية مميزة تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، فهو سجل هدفاً واحداً على الأقل في جميع المباريات التي خاضها بمختلف المسابقات منذ شهر أبريل في العام الماضي، مستعيناً بالخط الأمامي الناري الذي يقوده الثلاثي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة. ويلعب خط الوسط المدريدي دوراً أساسياً في الحالة التهديفية العالية للفريق، خاصة مع وجود الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش في صناعة اللعب. ويُعتبر كروس صاحب المعدل الأعلى من التمريرات في الدوري الإسباني بموسمه الحالي، كما أنّه المسؤول الرئيسي عن تنفيذ الكرات الثابتة في ريال مدريد، وهي من بين الأمور التي جعلته أفضل صانع للأهداف في الليجا.





5 الدنماركي كريستيان إريكسن

النادي: توتنهام

عدد المباريات: 26

عدد الدقائق: 2274

صنع 10 أهداف

حافظ توتنهام هوتسبر على مركزه الثاني في الدوري الإنجليزي بعد فوزه الأخير على إيفرتون، ليستمر في التفوق على أندية مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد في الصراع على حجز بطاقة مؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل. وقطف توتنهام ثمار التألق الملفت للثنائي هاري كين وديلي ألي، لكن الدنماركي كريستيان إريكسن كان من لعب دور الحصان الأسود في الفريق اللندني، فهو يحتل المركز الثاني في قائمة أفضل صانعي الأهداف في إنجلترا مع صناعته لـ 10 أهداف في 26 مباراة. ويُعتبر إريكسن أكثر من نفذ ركلاتٍ ركنية في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي وبواقع 125 ركلة، كما أنّه يأتي رابعاً في قائمة منفذي الكرات العرضية.





6 الفرنسي مورجان سانسون

النادي: مارسيليا

عدد المباريات: 28

عدد الدقائق: 2304

صنع 10 أهداف

حصل نادي مارسيليا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على خدمات لاعب الوسط الفرنسي مورجان سانسون بعد تألقه الملفت منذ بداية الموسم الجاري مع نادي مونبيلييه، وأنفق مبلغاً يصل إلى 9 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يُعتبر أحد أفضل صانعي اللعب في فرنسا حالياً. وصنع سانسون 7 أهدافٍ بقميص مونبيلييه في 20 مباراة لعبها مع فريقه السابق في القسم الأول من الموسم، كما نجح في تمويل زملائه الجدد في مارسيليا بـ 3 أهداف أخرى في 8 مباريات، ليتعلي لائحة أفضل صانعي الأهداف في الدوري الفرنسي.





7 الفرنسي عثمان ديمبيلي

النادي: دورتموند

عدد المباريات: 23

عدد الدقائق: 1386

صنع 9 أهداف

تعاقد نادي بروسيا دورتموند في الصيف الماضي مع الفرنسي عثمان ديمبيلي في صفقة رابحة، حيث كشف اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً عن إمكانيات مميزة في صناعة اللعب بالإضافة إلى مهاراتٍ فردية جعلته أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الملاعب الأوروبية. وبالرغم من لجوء المدرب توماس توشل لاستخدامه كلاعب بديل في عدد لا بأس به من المباريات، نجح ديمبيلي في لعب دور فعال على الصعيد الهجومي، فهو يتصدر قائمة صانعي الأهداف في فريقه برصيد 9 أهداف، كما أنّه يُعتبر ثاني أفضل الهدافين في دورتموند بعد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.





8 الأرجنتيني بابلو بياتي

النادي: إسبانيول

عدد المباريات: 21

عدد الدقائق: 1615

صنع 9 أهداف

يمضي المهاجم الأرجنتيني بابلو بياتي الموسم الأفضل في مسيرته الكروية مع انتقاله في الصيف الماضي إلى إسبانيول بعدما مثّل نادي فالنسيا في المواسم الـ 5 الأخيرة، فهو أصبح النجم الأول في صفوف النادي الكاتالوني مع مساهمته في نصف عدد الأهداف التي سجلها الفريق في الدوري الإسباني بموسمه الجاري. ويحتل بياتي المركز التاسع في ترتيب هدافي الليجا برصيد 9 أهداف، كما أنّه لعب دوراً بارزاً في تقديم الدعم لزملائه في الخط الأمامي مع صناعته لـ 9 أهداف أخرى، ليضع نفسه في المركز الثاني على هذا الصعيد بين لاعبي الدوري الإسباني.





9 الأوروجوياني لويس سواريز

النادي: برشلونة

عدد المباريات: 25

عدد الدقائق: 2001

صنع 9 أهداف

تفوّق لويس سواريز على زميليه ليونيل ميسي ونيمار من ناحية عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإسباني بموسمه الماضي، وتُوّج بلقب هداف الليجا برصيد 40 هدف، وقد اختار أن يكشف عن ميزة أخرى في الموسم الماضي مع تفوقه على ميسي ونيمار وجميع زملائه في البرشا في التمريرات الحاسمة، حيث صنع لزملائه 9 أهداف ليتواجد في قائمة أفضل صانعي الأهداف في أوروبا. وفي الموسم الجاري، يحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الليجا بدعم مباشر من سواريز، حيث يُعتبر النجم الأوروجوياني أكثر من صنع أهدافاً لزميله الأرجنتيني، وكان آخرها في المباراة أمام ليجانيس في الجولة 23.





10 الإيفواري جان سيري

النادي: نيس

عدد المباريات: 25

عدد الدقائق: 2180

صنع 9 أهداف

استفاد نادي نيس من صفقاته الناجحة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليتحوّل إلى نادٍ منافسٍ على لقب الدوري في فرنسا مع تواجده في المركز الثالث خلف المتصدر موناكو ووصيفه باريس سان جيرمان، حيث تعاقد مع المغربي يونس بلهندة والإيطالي ماريو بالوتيللي بالإضافة إلى المدرب السويسري لوسيان فافري ليرفع النادي من آماله في التأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل. ويُعتبر لاعب الوسط الإيفوراي جان ميكاييل سيري الجندي المجهول في فريق المدرب فافري، فهو يُعتبر ثالث أفضل اللاعبين من ناحية التمريرات في فرنسا مع تخصصه بتنفيذ الكرات الثابتة، وهي الأمور التي منحته فرصة صناعة 9 أهداف منذ بداية الموسم الجاري.





شرح الصور

الصورة 1: الآيسلندي سيجوردسون أفضل صانع للأهداف في أوروبا

الصورة 2: فورزبيرج

الصورة 3: مولر

الصورة 4: كروس

الصورة 5: إريسكن

الصورة 6: سانسون

الصورة 7: ديمبيلي

الصورة 8: بياتي

الصورة 9: سواريز

الصورة 10: سيري