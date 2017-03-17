اختلف معظم مديري الدور في معرض الرياض الدولي للكتاب في مسألة الحضور هذه السنة، وذهب البعض إلى أن الحضور هذه السنة أقل بكثير من السنة الماضية، وأن الإقبال لم يكن كما كان في السابق، فيما اتجه البعض الآخر إلى الاختلاف في أن