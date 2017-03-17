مناورة تجهز المتصدر
المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد متصدر دوري الدرجة الأولى استعداده لمواجهة فريق القيصومة عصر غد السبت في حفر الباطن، ضمن مباريات الجولة الــ24 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى .
واعتمد الوطني عبدالوهاب ناصر مدرب الفريق في المناورة الأخيرة التي أجريت أمس على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية على الأسماء التي سيلعب بها مباراة القيصومة والتي خلت من اسم المهاجم فهد أبو جابر والمدافع أسامه عاشور لعدم جاهزيتهم الفنية وحاجة الثنائي لفترة علاجيه أخرى للتعافي من الإصابة .