النهضة أمام الجيل .. ونجران يستقبل الطائي

الخرج - مازن العسرج | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

تفتتح مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى بثلاث مواجهات تنطلق أولاها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة عند الساعة الـ3,35 عصراً بين فريقي النهضة صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطه والجيل صاحب المركز العاشرة برصيد 30 نقطة .وفي الوقت الذي يستقبل فيه فريق نجران السابع برصيد 31 نقطة نظيره الطائي الـ13 برصيد 27 نقطة في المواجهة التي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة الرابعة عصراً .

ويلتقي العروبة الحادي عشر مع نظيره ضمك الخامس برصيد 32 نقطة في اللقاء الذي يقام على ملعب نادي العروبة بالجوف عند الساعة الـ4,15 عصراً .