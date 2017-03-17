الأخضر يصل تايلند ويتدرب مساء اليوم

الرياض ــ الرياضية | Friday, 17 March 2017 - 13:40 pm

وصلت إلى مطار دون موينغ الدولي بالعاصمة التايلاندية "بانكوك" صباح اليوم بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لإقامة معسكر إعدادي قبل مواجهة المنتخب التايلندي يوم 23 مارس الجاري ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 م.



وترأس بعثة الأخضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت حيث كان في استقبالها القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عبدالاله الشعيبي وممثلي السفارة حمدي السهلي وحمد القبيسي وريان البلادي والمنسق الإداري للمنتخب السعودي محمد





وكان الجهاز الفني للأخضر بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك قد فضل إقامة معسكر طويل بتايلاند قبل اللقاء للتعود على الأجواء هناك.





وينتظر أن يجري الأخضر مرانه الأول في تايلاند في السابعة مساء على الملعب الوطني.