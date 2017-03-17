الفيفا يوقف الاتحاد المالي لكرة القدم بسبب التدخل الحكومي

زوريخ ــــ رويترز | Friday, 17 March 2017 - 14:00 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أنه أوقف الاتحاد المالي لكرة القدم بسبب التدخل الحكومي في إدارة شؤون اللعبة في الدولة الافريقية على أن يبدأ الإيقاف من تاريخه.

وبهذا الإيقاف تحرم مالي المصنفة 61 دوليا من أي مشاركة دولية في كرة القدم بما في ذلك تصفيات كأس العالم.

وتتذيل مالي ترتيب المجموعة الثالثة الافريقية في تصفيات كأس العالم 2018 التي ستقام في موسكو بنقطة واحدة من مباراتين وستلتقي في أغسطس آب المقبل مع المغرب ما يمنحها فرصة لحل النزاع ما الفيفا.

وقال مكتب مجلس الفيفا في بيان "اتخذ القرار بسبب أفعال وزير الرياضة في مالي السيد حسيني اميون جيندو الذي قرر حل اللجنة التنفيذية للاتحاد المالي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد والإشراف على عملية انتخاب لجنة تنفيذية جديدة في غضون 12 شهرا رغم وجود توضيح سابق من الفيفا بضرورة قيام الاتحاد المالي بإدارة شؤونه الخاصة بصورة مستقلة ودون أي تدخل من أي أطراف خارجية."

وأكد الفيفا ومقره زوريخ السويسرية أن "الإيقاف سيرفع بمجرد إلغاء هذه القرارات الوزارية وإعادة الشرعية لأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها أبو بكر ديارا."

ويصر الفيفا على أن تدير اتحادات كرة القدم في كل الدول شؤونها بصورة مستقلة ولا يسمح بأي تدخل حكومي في هذه الشؤون وهي قضية مثيرة للجدل خاصة عندما تكتشف بعض الحكومات وجود مخالفات أو فساد في أنظمة اتحاداتها الخاصة باللعبة الشعبية والي تعتمد في الكثير من الأحيان على الدعم المالي الحكومي.