الأخضر يجري أولى تدريباته ببانكوك

| Friday, 17 March 2017 - 18:29 pm

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الجمعة أولى حصصه التدريبية في المعسكر الخارجي المقام حاليا في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، ضمن البرنامج الإعدادي استعدادا لمواجهة تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018.



وبدأت الحصة التدريبية - التي أجريت على الملعب الوطني ببانكوك - بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، ليشرع بعد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني يتنفيذ تمرين التمرير المتنوع بعد قسم اللاعبين في مجموعات صغيرة واللعب في مساحات صغيرة.



وعلى صعيد متصل اكتفى الثنائي محمد آل فتيل وياسر الشهراني بحصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، فيما لم يشارك اللاعب سلمان المؤشر في التدريبات لتعرضه لنزلة معوية.



شهدت التدريبات حضور ومتابعة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبدالإله الشعيبي القائم بالأعمال السعودية في تايلاند.



وسيجري المنتخب السعودي مساء غداً السبت حصة تدريباته على الملعب الوطني ببانكوك عند الساعة السابعة مساءً .