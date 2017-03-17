الانضباط تغرم يحيى الشهري والأهلي

الرياض - الرياضية | Friday, 17 March 2017 - 18:33 pm

غرمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، يحيى الشهري، لاعب النصر، 15 ألف ريال، وذلك نظير امتناعه عن الحضور للمنطقة الخاصة باللقاءات الإعلامية عقب نهاية مواجهة الفيصلي، كما غرمت اللجنة ذاتها النادي الأهلي 7500 بعد حصول لاعبي فريقه الأولمبي على بطاقات ملونة.



وقالت اللجنة عبر بيان اليوم الجمعة: "لجنة الانضباط تغرم نادي الأهلي 7500 ريال لحصول لاعبي فريقه الأولمبي على بطاقات ملونة تتمثل في (6 أصفر،1 أحمر) وذلك في لقاء النصر بكأس فيصل، لجنة الانضباط توجه لفت نظر لمدرب الأهلي/ كريستيان غروس لتأخره عن الحضور للمؤتمر الصحافي لمدة 25 دقيقة في لقاء الخليج ضمن دوري جميل".



وتابعت اللجنة عبر بيانها: "لجنة الانضباط تُغرم لاعب نادي النصر يحيى الشهري 15,000 ريال لامتناعه عن الحضور لمنطقة اللقاءات الحصرية في لقاء الفيصلي ضمن دوري جميل.