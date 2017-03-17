دوري الناشئين : الاتحاد يستغل سقوط النصر ويقترب خطوة من الصدارة
| Friday, 17 March 2017 - 19:27 pm
جرت اليوم ست مباريات ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين ، حيث سقط المتصدر النصر أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ليتقلص الفارق بينه والاتحاد الوصيف إلى نقطتين فقط وجاءت بقية نتائج الجولة كالتالي :
الاتفاق - الهلال ( 0 - 2 )
القادسية - الرائد ( 0 - 2 )
التعاون - الفتح ( 2 - 1 )
عرعر - هجر ( 3 - 0 )
الأهلي - النصر ( 4 - 2 )
الاتحاد - الشباب ( 4 - 1 )
ووفقاً لنتائج اليوم يصبح ترتيب الفرق على النحو التالي:
1 - النصر ( 43 نقطة )
2 - الاتحاد ( 41 نقطة )
3 - الأهلي ( 39 نقطة )
4 - الهلال ( 37 نقطة )
5 - هجر ( 22 نقطة )
6 - الشباب ( 22 نقطة )
7 - القادسية ( 20 نقطة )
8 - الاتفاق ( 19 نقطة )
9 - الرائد ( 13 نقطة )
10 - الفتح ( 12 نقطة )
11 - التعاون ( 11 نقطة )
12 - عرعر ( 8 نقاط )