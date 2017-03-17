دوري الناشئين : الاتحاد يستغل سقوط النصر ويقترب خطوة من الصدارة

| Friday, 17 March 2017 - 19:27 pm

جرت اليوم ست مباريات ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين ، حيث سقط المتصدر النصر أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ليتقلص الفارق بينه والاتحاد الوصيف إلى نقطتين فقط وجاءت بقية نتائج الجولة كالتالي :





الاتفاق - الهلال ( 0 - 2 )

القادسية - الرائد ( 0 - 2 )

التعاون - الفتح ( 2 - 1 )

عرعر - هجر ( 3 - 0 )

الأهلي - النصر ( 4 - 2 )

الاتحاد - الشباب ( 4 - 1 )



ووفقاً لنتائج اليوم يصبح ترتيب الفرق على النحو التالي:

1 - النصر ( 43 نقطة )

2 - الاتحاد ( 41 نقطة )

3 - الأهلي ( 39 نقطة )

4 - الهلال ( 37 نقطة )

5 - هجر ( 22 نقطة )

6 - الشباب ( 22 نقطة )

7 - القادسية ( 20 نقطة )

8 - الاتفاق ( 19 نقطة )

9 - الرائد ( 13 نقطة )

10 - الفتح ( 12 نقطة )

11 - التعاون ( 11 نقطة )

12 - عرعر ( 8 نقاط )