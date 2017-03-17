النهضة يحافظ على وصافة دوري الأولى

الرياض - الرياضية | Friday, 17 March 2017 - 20:22 pm

تغلب فريق العروبة على نظيره ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي العروبة، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم، وبهذا الإنتصار ارتفع رصيد العروبة إلى النقطة 32 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 32 في المركز السادس.



وفي ذات الجولة تغلب الطائي على ضيفه نجران بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة 30 في المركز الثاني عشر، فيما بقي رصيد نجران على نقاطة السابقة بـ 31 نقطة في المركز الثامن.





فيما فرض التعادل السلبي بين النهضة وضيفه الجيل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأميرسعود بن جلوي بالراكة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النهضة غلى النقطة 37 في المركز الثاني، فيما ارتفع الجيل إلى النقطة 31 في المركز التاسع.