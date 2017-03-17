كونتي: تشيلسي بحاجة لـ8 انتصارات للظفر بالدوري

رويترز | Friday, 17 March 2017 - 20:27 pm

أكد انطونيو كونتي مدرب تشيلسي اليوم الجمعة إن فريقه يحتاج إلى 24 نقطة من 11 مباراة متبقية للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويبدو تشيلسي المتصدر الذي لم يواجه بعد أربعة من الأندية السبعة الأولى في الترتيب، قريباً من حسم اللقب إذ يبتعد بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه إلا أن كونتي لا يفكر في البطولة حاليا.



وقبل مواجهة خارج ملعبه أمام ستوك سيتي غدا السبت قال المدرب الإيطالي للصحفيين اليوم: "الآن أفكر في حاجتنا إلى 24 نقطة للفوز باللقب، مهم لنا التفكير في كل مباراة بمفردها دون النظر لأبعد من ذلك".



وقلل كونتي من شأن ما يتردد عن مماطلته في توقيع عقد جديد على أمل الحصول على صلاحيات أكبر في الصفقات الجديدة

وأضاف: "حتى الآن من المهم لي وللاعبين التركيز على الحاضر لتحقيق الهدف أكرر أنني سعيد للغاية كمدرب لتشيلسي للأمانة لدي علاقة جيدة مع النادي عندما احتاج شيئا أتحدث مع النادي ونحاول دائما الوصول للحل الأمثل سنظل دوما معا".