الخليج وأحد يكسبان الفتح والجيل في كأس فيصل

الرياض - الرياضية | Friday, 17 March 2017 - 20:51 pm

كسب الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الخليج مواجهة مضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في ختام الجولة الـ 19 من كأس دوري الأمير فيصل بن فهد، والذي احتضنه ملعب نادي الفتح بالأحساء، وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى 18 نقطة متقدماً للمركز الحادي عشر، فيما تحمد رصيد الفتح عند 23 نقطة بالمركز العاشر.



وفي ثاني اللقاءات تغلب أحد على ضيفه الجيل بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده إلى 25 نقطة متقدماً للمركز الثامن، فيما تراجع الجيل إلى المركز التاسع برصيده السابق 25 نقطة.