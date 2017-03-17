كلوب: لا أعتقد أننا المرشحون للفوز أمام الستي

رويترز | Friday, 17 March 2017 - 21:02 pm

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة أن فريقه لا يعتبر مرشحاً للفوز عندما يتوجه للقاء مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الاحد على الرغم من السجل الرائع لفريقه أمام الفرق التي تقع بالقرب من قمة جدول الترتيب.



ولم يخسر ليفربول أمام بقية الفرق التي تحتل المراكز الستة الاولى في جدول الترتيب حالياً خلال الموسم الحالي وفاز في خمس من بين تسع مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم امام سيتي ومانشستر يونايتد وارسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي.



وقال كلوب للصحفيين: "لا اعتقد اننا المرشحون للفوز هذا ليس بالامر السيء، ندرك اننا يمكن ان نشكل اختباراً صعباً للمنافسين في مباريات مثل تلك، هذا صحيح لكننا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا لنحقق أي شيء، اتطلع قدما حقا لتلك المباراة انها تمثل تحديا خططيا كبيرا هذه لحظة مهمة في هذا الموسم لكنني لا اعتقد اننا يجب ان ندخل تحت وطأة مثل هذا النوع من الضغط، وندرك انه من الممكن تحقيق الفوز".