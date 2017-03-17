الاتحاد الإنجليزي يغرم المان يونايتد بسبب تصرفات لاعبيه أمام تشيلسي

لندن - أ ف ب | Friday, 17 March 2017 - 22:39 pm

غرم مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني (23 ألف يورو، 25 ألف دولار)، بعد قبوله التهمة الموجهة اليه من قبل الاتحاد المحلي للعبة بعدم تمكنه من السيطرة على لاعبيه خلال مباراة الإثنين ضد تشيلسي في ربع نهائي مسابقة الكأس.





وفرضت هذه الغرامة على يونايتد الذي تنازل عن لقب الكأس بخسارته المباراة صفر-1، لأن عددا من لاعبيه أحاطوا بالحكم مايكل أوليفر ودخلوا في مشادة كلامية معه بسبب طرده زميلهم الإسباني أندر هيريرا في الدقيقة 35 .





ونال هيريرا الإنذار الثاني بسبب تدخلاته المتكررة على البلجيكي ادين هازار، وذلك بعد ثوان من التحذير الذي وجهه الحكم لقائد يونايتد كريس سمولينغ بضرورة التوقف عن ارتكاب الأخطاء على صانع ألعاب تشلسي.





وقال الاتحاد الإنجليزي الجمعة في بيان "غرم مانشستر يونايتد بـ20 ألف جنيه استرليني بعدما قبل النادي التهمة التي وجهها اليه الاتحاد الإنجليزي، ووافق على العقوبة التي تفرض في مثل هذه الحالات".





وسيغيب هيريرا وزميله المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، متصدر ترتيب الهدافين، عن مباراتي الدوري المقبلتين ضد ميدلزبره الأحد، ووست بروميتش البيون في الأول من أبريل بسبب الإيقاف.





وعوقب إبراهيموفيتش بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب سوء سلوكه خلال اللقاء مع بورنموث (1-1) حيث وجه ضربة بالكوع الى المدافع تايرون مينغز بعدما ظهر أن الاخير داس على رأسه بشكل متعمد قبل ذلك بلحظات.