ضمك يفتقد الثنائي

أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك حصة تدريبية أمس الخميس على ملعب نادي العروبة بعد وصول البعثة مباشرة للجوف لخوض مباراته في الجولة الـ24 من منافسات دوري الدرجة الأولى أمام فريق العروبة عصر اليوم.

وركز الكرواتي ميلادن مدرب الفريق على الجوانب التكتيكية ومناورة تغلب عليها الجانب الترفيهي .ومن جانب آخر، يفتقد الفريق لخدمات الثنائي الحارس عبد الله الجدعاني وعبد المحسن العسيري بسبب الإيقاف بالبطاقات الملونة.

ومن جانبه، بين محمد الراشد مدير الفريق أن الفريق جاهز لمباراة العروبة مشيراً إلى أن ضمك يسعى إلى العودة من الجوف بالنقاط الثلاث من أجل البحث عن البقاء في دوري الأولى.