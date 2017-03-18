العياري يطالب بالفوز

أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 17 March 2017 - 05:41 am

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران استعداداته الأخيرة لمباراته اليوم في الجولة الـ24 من منافسات دوري الدرجة الأولى أمام الطائي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وأجرى الفريق تدريبا خفيفا عصر أمس بقيادة مدرب الفريق محمد العياري، وظهرت الروح المعنوية مرتفعة لجميع اللاعبين ويبحث نجران عن الفوز والدخول في دائرة المنافسة على الصعود لدوري المحترفين السعودي، مع تبقي مباراة مؤجله للفريق أمام المتصدر أحد.

وطالب العياري من لاعبي نجران أهمية التركيز في المباراة وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث وعدم التفريط في المباراة كونها تقام على أرضه وبين جماهير نجران.