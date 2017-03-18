الأرض تضع “السماوي” خامس الدوري

تقرير - أحمد الخلف | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم التاريخي بهبوط نادي المجزل إلى الدرجة الثانية مطلـــع الموســـم الجاري، عقــــب قضيـــة التلاعب بنتائـج المباريات، وصعود الباطـــن بديلاً عنـه، بدأت إدارة النادي عملاً لم يتوقف لتجهيز الفريـق لخــوض غمـــار الــدوري الســعودي، وقـدم الفريق في موسمه الأول في الأضواء موسماً مميزاً بدأه بفوز تاريخي على الشباب، وأحرج عدداً من الفرق الجماهيرية على أرضية ملعبه الصناعية، وتبدو حظوظه في البقاء متاحة مع بقاء 5 جولات على ختام الدوري.



أرقام السماوي

خاض الباطــن في الموسم الجاري 21 مبـــاراة في الدوري، فاز في 5 مباريات وتعـــادل في 6 وخسر 10 مواجهات، حاصداً 21 نقطة وضعته بالمركز الحادي عشر، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقى مرماه 30 هدفاً.

نتائج الأرض

لعب الباطن على أرضه 12 مباراة في الدوري حتى الآن، استطاع الفوز في 5 منها وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات فقط ، وسجل 12 هدفاً وتلقى مرماه 7 أهداف، وتعد هذه الحصيلة من أفضل النتائج لفرق الدوري على أرضها، وبحساب نتائج الفرق على أرضها فإن الباطن سيحتل المركز الخامس في سلم الترتيب.



تغيير المدرب

بعد 8 جولات قاد فيها المدرب المصري عادل عبدالرحمن الفريق، أصدرت إدارة النادي قراراً بإقالته، والتعاقد مع الوطني خالد القروني، الذي أكمل المشوار بقيادته للفريق طوال 13 مباراة حتى الآن، حيث جاءت أرقام المصري عبدالرحمن بالفوز في مباراتين، والتعــادل فــي مثلهما، وخسارة 4 لقاءات، أما الوطني القروني، فقد فاز في 3 مباريــات وتعـــادل في 4 وخسـر 6.



7 محترفين أجانب

مع انطــلاق الموسم، تعاقدت إدارة نـــــادي الباطن بقيادة ناصر الهويدي، مع 4 لاعبين أجانب، حيث استقطبت الرباعي البرازيلي وليام ألفيـــس، ومواطنــه جورجي سيلفا، والمالي لاسانا فانــي، والبرازيلي نينـــو سانتوس، الذي ألغـى عقده قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لتتعاقد مع المصري أحمد حمودي بديلاً عنه، وفي الفترة الشـــتوية، ألغى عقد المالي فاني، وفسخ عقد المصري حمودي، لتتعاقد معـ البرازيلـــي تراباي أديســـون، ومواطنه جوناثان بينتيس.