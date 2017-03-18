بيسان: هدفنا الفوز ولا يوجد مستحيل

| Friday, 17 March 2017 - 05:05 am

كشف بيسان جونديلوك، الأمين العام للاتحاد التايلاندي لكرة القدم، أنه كان هناك تعاون مسبق من عدة شهور بخصوص مباراة المنتخبين السعودي والتايلاندي الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال موسكو 2018.

وأكد أنهم حرصوا على أن يكون استقبال المنتخب السعودي في بانكوك استقبالا جيدا، إضافة إلى توفير كل سبل الراحة، وقال لـ"الرياضية":"المنتخب السعودي قوي، لكن منتخبنا تطور كثيرا في التصفيات، ونحن حريصون على تقديم مباراة جيدة أمام المنتخب السعودي وتحقيق نقاط المباراة للحفاظ على آمالنا في المنافسة على التأهل.

وأوضح بيسان أنه لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم، وقال :"هدفنا تحقيق الفوز على المنتخب السعودي، وسيدعمنا أكثر من 50 ألف متفرج من أجل تحقيق هذا الانتصار، وثقتنا كبيرة في لاعبي منتخبنا الذي بدأ الإعداد في مدينة كاوياي، وإن كايتيسوك سيناموانج مدرب المنتخب التايلاندي حرص على إقامة المعسكر لإبعاد اللاعبين عن العاصمة بانكوك من أجل التركيز، حيث تمتاز المدينة بالأجواء المميزة والغابات".