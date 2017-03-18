عزت: يستحقون الوصول إلى موسكو

الرياض - مصعب العمار | Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

وصف الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مواجهات المنتخب السعودي المقبلة.. بالمباريات النهائية، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية الأخضر التامة لمباراتي تايلاند والعراق، وقال عزت :"المباريات المقبلة مهمة جدا، ولابد من التركيز خلالها على عدم ولوج أهداف مبكرة في مرمانا".

وأضاف :"المنتخب جاهز تماما لخوض مواجهتي تايلاند والعراق تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، والجيل الحالي للأخضر السعودي يستحق التأهل للمونديال المقبل في روسيا، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الجيل يمتلك مفاتيح التأهل والوصول إلى موسكو".

وتابع :"نحن متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام تايلاند والعراق، ونريد فقط دعوات الآباء والأمهات ودعواتكم جميعاً".