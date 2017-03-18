اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الاتحاد التايلاندي

| Friday, 17 March 2017 - 00:00 am

عقد محمد الحميد المنسق العام للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اجتماعاً ظهر أمس الخميس مع بيسان جونديلوك الأمين العام للاتحاد التايلاندي لكرة القدم، وبارك بوم، وكاتون، منسقي المنتخب التايلاندي، بمقر الاتحاد الجديد في ملعب راجا مانجالا.

وتم خلال الاجتماع التنسيق بخصوص موعد التدريب الرئيسي للمنتخب السعودي في ملعب راجا مانجالا يوم 22 مارس (الساعة 7 مساءً) بتوقيت تايلاند، ويسبق التمرين المؤتمر الصحفي للهولندي مارفيك مدرب الأخضر بقاعة المؤتمرات بالملعب، وتوفير سيارات مرور بسبب الازدحام الكبير في شوارع بانكوك، حتى يتسنى لباص المنتخب الوصول إلى ملعب المباراة، حيث يستغرق الوقت من الفندق إلى الملعب أكثر من 40 دقيقة.