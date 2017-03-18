10 دقائق ترسم خطة السعودي

الرياض - الرياضية | Friday, 17 March 2017 - 05:07 am

اجتمع الدكتور عادل عزت، ‏رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، بأعضاء الجهازين الإداري والفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك، قبل بداية مران الأمس الذي أقيم في مقر نادي الشباب قبل المغادرة إلى بانكوك.

وناقش عزت مع مارفيك، كافة الاستعدادات لمباراة الأخضر أمام منتخب تايلاند الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وبعدها مباراة العراق يوم 28 مارس الجاري، ووقف على كافة احتياجات الأخضر في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن اجتماع رئيس اتحاد القدم مع الهولندي مارفيك لم يتجاوز الـ10 دقائق.