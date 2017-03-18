المرداسي "مطوراً" لحكام آسيا

الرياض - الرياضية | Saturday, 18 March 2017 - 13:35 pm

استحدثت دائرة التحكيم في الاتحاد الاسيوي مشروعاً جديداً يهدف لتطوير الحكام الجدد في آسيا واختارت لهذا المشروع الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي بناءً على اختياره من ضمن حكام كأس العالم 2018.



ويهدف المشروع الجديد لتطوير اداء الحكام في كل انحاء القارة من خلال اكتشاف حكام جدد من خلال حضور مباريات بطولات يشرف عليها الاتحاد الاسيوي منها كأس رئيس الاتحاد الاسيوي - وكأس اسيا تحت 16 سنة وتحت 14 سنة.



اختارت دائرة التحكيم في الاتحاد الاسيوي اسم مدرب الحكام الجدد على هذا المشروع والذي يسهم في تطوير هؤلاء الحكام الذين يعتبرون مستقبل التحكيم في اسيا من خلال مشاهدة اداءهم في المباريات والجلوس مع الحكام بعد نهاية المباراة وتوجيههم واستعراض خبراتهم التحكيمية التي اكتسبوها في المباريات وكيفية تطبيقها مستقبلا كذلك متابعة الحكام خارج الملعب من خلال معسكراتهم في البطولات.



وينتظر أن يبدأ العمل في المشروع اعتباراً من يناير 2018 من خلال عقد دورات للمشاركين فيه ، ويضم المشروع بجانب المرداسي كل من "رافشان ايرماتوف والايراني علي رضا فغاني والاماراتي محمد عبدالله والقطري عبدالرحمن جاسم والياباني ارويجي ساتو والسنغافوري محمد تقي والكوري كيم" .



ويشرف على المشروع مدير دائرة التحكيم في الاتحاد الاسيوي شمسول الميدن ونائب رئيس لجنة الحكام القطري هاني بلان وعضو لجنة الحكام السعودي علي الطريفي والماليزي صبح الدين.



على صعيد متصل اجتمع رئيس لجنة الحكام مرعي العواجي بالدولي المرداسي بعد اختياره من قبل الاتحاد الاسيوي وقدم له الدعم الكامل من خلال تسخير كافة امكانات لجنة الحكام الرئيسية ، مؤكداً أن هذا المشروع تم تطبيقه في دورة الحكام الواعدين والتي أقيمت في جازان في شهر يناير 2017