كلوب يعتقد أنه المدرب المناسب لليفربول

لندن - رويترز | Saturday, 18 March 2017 - 16:17 pm

لا يزال الألماني يورجن كلوب يعتقد أنه المدرب المناسب لناديه الحالي ليفربول والذي يمكنه قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990.



وبعد فوزه ثلاث مرات فقط في أخر تسع مباريات في الدوري تراجعت فرصة ليفربول في الفوز باللقب لكن فوزه مرتين متتاليتين على ارسنال وبيرنلي ساعده في إحكام قبضته على المركز الرابع.



ورغم أن تعثر الفريق خلال العام الحالي ربما أبعده عن المنافسة على اللقب فان كلوب يشعر أن التأهل لدوري أبطال أوروبا ربما يكون بمثابة "نجاح كبير" بالنسبة لفريقه.

وقال كلوب في تصريحات صحفية قبل مواجهة فريقه مع مانشستر سيتي غدا الأحد "أشعر أن جماهير النادي تعتقد أنني الشخص المناسب في المكان المناسب وبالتالي فنحن نشعر بهذه الثقة وهذه التزكية."



وأضاف المدرب الألماني "دائما أنا أبحث عن بدائل وخيارات. هل هناك من يستطيع القيام بذلك بصورة أفضل."



وأشار كلوب "لو كنت أعرف بوجود من يقوم بهذا أفضل مني لما بقيت هنا. إلى متى سيستمر هذا. لا أعرف. لكن يفترض أن الكل يدرك أننا نحاول في كل يوم وبكل جدية."



وأردف كلوب "يمكنني القول أن التأهل لدوري الأبطال هذا الموسم سيكون بمثابة نجاح كبير بالنسبة لنا نظرا لقوة الفرق المنافسة لنا."



وقال كلوب إن الفوز بلقب الدوري الانجليزي يتطلب بعض الصبر.



ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 55 نقطة متخلفا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.