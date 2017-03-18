بروميتش يهزم أرسنال بثلاثية ويزيد الضغوط على فينجر

لندن - رويترز | Saturday, 18 March 2017 - 17:32 pm

فاز وست بروميتش ألبيون 3-1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليزيد الضغوط المفروضة على المدرب أرسين فينجر الذي تعرض لمطالبات بالرحيل من بعض المشجعين اليوم السبت.



وسجل المدافع كريج داوسون هدفين لوست بروميتش بواقع هدف في كل شوط وأضاف هال روبسون-كانون هدفا بالدقيقة 55. وسجل أليكسيس سانشيز هدفا بعد ربع ساعة من البداية ليدرك التعادل لأرسنال.



وتعرضت آمال أرسنال في دخول المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا لضربة جديدة بعدما بقي بالمركز الخامس برصيد 50 نقطة من 27 مباراة بينما يأتي وست بروميتش بالمركز الثامن وله 43 نقطة.