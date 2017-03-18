الشباب يستبعد اصدار عقوبات عليه من "فيفا"

الرياض - الرياضية | Saturday, 18 March 2017 - 19:05 pm

استبعدت إدارة نادي الشباب أن تتسبب القضايا المرفوعة عليها لدى "الفيفا" في إصدار أي عقوبات على النادي لفريق.



وأكد مدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد المسعود في تغريدات متصلة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن جميع القضايا الخاصة بفريق الشباب لدى الفيفا في طريقها للإغلاق، ولن يلحق الفريق أي ضرر أو عقوبة ، مشيراً إلى أن رواتب ومستحقات العاملين بالنادي جميعها سيتم سدادها خلال شهرين، ولن يكون هنالك أي متأخرات مالية .



وبشر المسعود جماهير الشباب باستمرار الرمز في الدعم قائلاً : "الرمز وأبنائه مستمرين، ولم ولن ينقطع وهم أحرص الناس على عدم إعلان أي دعم كونه يأتي من منطلق عشق ومحبة فقط".