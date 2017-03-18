التعاون يجدد عقد العليان عامين

بريدة - الرياضية | Saturday, 18 March 2017 - 19:37 pm

جددت إدارة نادي التعاون عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم مد الله العليان لمدة موسمين قادمين، وذلك بدعم المجلس التنفيذي وعضو الشرف تركي ال الشيخ وإدارة النادي.



وتم التوقيع بحضور رئيس النادي محمد القاسم واللاعب الذي شكر إدارة النادي وأعضاء المجلس التنفيذي وعضو الشرف تركي ال الشيخ على دعمهم اللامحدود متمنياً أن يوفق اللاعب مع بقية زملائه في تقديم مايرضي تطلعات كل التعاونيين.



وطالب اللاعب الجماهير التعاونية بمواصلة وقفتها مع الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم على الصعيدين المحلي والآسيوي.